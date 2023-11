Mural artístico na Caixa D’água do Tomba tem mais de 20 metros

O mural tem mais de 20 metros de altura. Retrata Uiara (ou Iara), uma deusa das águas, lembrando as águas do rio Jacuípe e de seus afluentes e criando conexões entre o coração, o ovário e os olhos d’água, em torno dos quais nasceu Feira de Santana. Esse é o conceito da intervenção artística em um dos pilares de um ‘cartão postal’ de Feira de Santana: a Caixa D’Água do Tomba.

De autoria da artista plástica Nila Carneiro, a obra faz parte do projeto Narrativas Visuais, desenvolvido pelo SESC Bahia com o apoio da Embasa. A 3ª edição do projeto teve como tema “Bahia de Todas as Águas” e promoveu intervenções urbanas em cinco municípios do interior do Estado.

A Caixa D’água faz parte do Centro de Reservação do Tomba, unidade operacional da Embasa. Foi construída na década de 80 e se tornou símbolo da cidade, seja por sua arquitetura arrojada – que lembra um disco voador –, seja pela importância que desempenhou durante anos no abastecimento da região.

Estou muito feliz em pintar na minha cidade. É minha primeira obra em Feira e espero fazer muitas mais. Saí daqui aos 18 anos, para estudar Belas Artes, e agora fico muito honrada em poder voltar e ter uma obra na minha cidade de origem”, revela a artista Nila Carneiro.

O presidente da Embasa, Leonardo Góes, ficou impressionado com o resultado do trabalho. “A pintura ficou muito bonita. É uma intervenção expressiva, grandiosa, em um local muito representativo para Feira de Santana. É muito bom ver nosso reservatório se transformar em uma grande tela, embelezando a cena urbana“, afirmou.