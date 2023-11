Zé Neto comemora as 2 mil unidades do Minha Casa,Minha Vida para Feira

Zé Neto comemora chegada de mais de 2 mil unidades do Minha Casa Minha Vida para Feira:

“É uma grande notícia para Feira, que ganhará em aspectos sociais, mas também econômicos, e não tem como deixar de agradecer ao Ministro das Cidades, Jader Filho, ao Ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao Governador Jerônimo pelo empenho; à dedicação de toda a equipe da Caixa Econômica, em nome dos superintendentes Rafael Neiva e Gilberto Reis; e agradecer, muito especialmente, ao presidente Lula que, mais uma vez, avança na política social em nosso país”

Feira de Santana receberá 2.185 unidades do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) para famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640 – Faixa I (FAR) do Programa.

Conforme a Portaria MCID nº 1.482, os empreendimentos a serem construídos são: Residencial Parque das Camélias I (300 unidades), Residencial Vivendas Panorama I (200 unidades), Residencial Parque das Camélias II (300 unidades), Residencial Vivendas Panorama II (200 unidades), Residencial Rio de Janeiro 2 (226 unidades), Residencial Rio de Janeiro 1 (286 unidades), Residencial Lagoa Encantada 1 (257 unidades), Residencial Parque Sabiá I (192 unidades), Residencial Pedra do Descanso I (128 unidades) e Residencial Pedra do Descanso II (96 unidades)

O Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, selecionou 187,5 mil novas unidades de 560 municípios em todo país. Para a Bahia estão previstas 18.380 unidades.

_Fotos: Divulgação_