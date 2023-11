Artista visual Sidarta Gautama expõe lambes no viaduto da BR-116 Norte

A intervenção urbana “Heroínas da Independência”, lançada no dia 23 de novembro de 2023, retrata em dois tempos (passado e presente) três 3 mulheres importantes para a independência da Bahia e do Brasil: Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa. A obra, em formato de grandes lambes fixados no viaduto da BR-116 visa a releitura da bandeira nacional por meio de lutas promovidas pelas heroínas, por muito tempo negligenciadas.

A intervenção, que segue a linha de pesquisa iniciada em 2020 por Sidarta com a obra “Heróis da Feira”, patrocinada pelo Sesc Bahia, por meio do programa Narrativas Visuais, retrata as três heroínas buscando abordar como e quem elas seriam no século XXI, uma releitura contemporânea que pretende, por meio da estética visual de Sidarta, provocar uma identificação coletiva na qual todas(es) poderão se enxergar como Quitérias, Joanas e Felipas.

Além da intervenção urbana, o artista fará um um workshop de ilustração e narrativas visuais sobre as heroínas da independência. A ação será direcionada para estudantes do do Ensino Fundamental 2, do Colégio Estadual Governador Luiz Viana, o qual já possui uma parceria com Sidarta.

Nascido em Feira de Santana, Sidarta Gautama (40 anos) é um artista polivalente que tem na música e no desenho suas principais modalidades de trabalho. Como artista visual transita entre ilustração, caricatura, design e trabalhos aplicados à publicidade e à arquitetura. Seu último trabalho de ilustração foi desenvolvido ao longo de 2021 até 2022 para o projeto “Cordel da Caixa D’água”, do artista Uyatã Rayra, derivando camisas, ilustrações do livro, pôsteres e exposições.

Este projeto foi contemplado pelo edital Diálogos Artísticos – Bicentenário da Independência na Bahia e tem apoio financeiro da Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria de Cultura (Funceb/SecultBa).