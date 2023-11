Colégio em Berimbau celebra ‘Noite das Estrelas’ e lança livro “Poesia, Arte & Vida”

O Colégio Millenium iluminou a cidade de Conceição do Jacuípe com sua “Noite das Estrelas”, um evento repleto de talento, cultura e realizações notáveis. O ponto alto da noite foi o lançamento da terceira edição do livro “Poesia, Arte & Vida”, uma obra inspiradora escrita pelos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.

Sob a organização dos professores Danilo Guerra, Floriceia Santana e Daiane Dias, a coletânea reflete a criatividade e o esforço dos jovens escritores, apresentando uma visão única sobre a vida e a arte. Os autores da obra foram honrados com a prestigiosa Comenda Millenium de Literatura, seguida por uma emocionante sessão de autógrafos no foyer do colégio.

“O livro é um marco literário do Colégio Millenium por estimular a autoria e a criatividade dos estudantes”, afirmou o professor Danilo. “Estamos orgulhos do resultado final da produção dos nossos alunos”, completou a pró Flor. “A obra é composta de poemas que expressam a essência da vida”, completou a pró Diane.

Autor de um dos poemas e da capa do livro, o estudante Luan Machado, afirmou ser muito gratificante participar desse projeto. “Estou muito feliz em saber que estudo em uma escola que estimula a criatividade e autoria dos seus estudantes. Foi muito bom participar desse momento”, afirmou Luan. Sua mãe, a psicopedagoga Edleia São Vitor, também não escondeu a emoção. “Estou muito feliz e parabenizo toda a equipe pelo brilhante trabalho realizado”.

As boas vindas foram dadas pela coordenadora pedagógica, pró Dinda e, ao seu lado, a diretora do Colégio, pró Neuzinha, expressou sua alegria com o sucesso do ano e surpreendeu a todos ao anunciar novidades para 2024. “Nossa escola será pioneira na Bahia a oferecer a Coala, maior plataforma de saúde pensada para escolas que incluirá cobertura em saúde, psicologia e nutrição. Pensamos grande, mesmo sendo uma escola do interior”, afirmou a gestora entusiasmada.

O palco ganhou vida com as brilhantes apresentações dos alunos que sob a orientação dos professores, encantaram o público com canções e declamações poéticas. O evento contou também com uma deslumbrante exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos ao longo do ano, destacando a diversidade de talentos nas diferentes turmas. Os estudantes destaques tanto no ranking da leitura quanto em diversas olimpíadas nacionais também foram homenageados.

A noite da última sexta-feira (24/11), foi enriquecida com homenagens e momentos emocionantes, evidenciando não apenas o talento dos estudantes, mas também a dedicação e paixão dos professores do Colégio Millenium. Uma celebração memorável que deixa a expectativa para as conquistas que o próximo ano trará.