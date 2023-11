Abram os portões do Museu Regional para a Conselheiro Franco; até Chateaubriand está pedindo.

O artista visual José Arcanjo está, há alguns dias, “em campanha digital” pela abertura da entrada principal do Museu Regional de Arte (MRA) voltada para a rua Conselheiro Franco e que está interditada por portões de ferro e cadeados há cerca de 10 anos. Arcanjo utiliza perfis e imagens de artistas, professores e intelectuais que também concordam com a ideia de reabrir a entrada principal. Um dos últimos cards da campanha ele utiliza a Inteligência Artificial e coloca imagem e “voz” do jornalista Assis Chateaubriand, um dos principais fundadores do Museu, no século passado:

“O rico acervo que doei para o Museu Regional de Arte precisa ser apreciado pela população de Feira de Santana. Por isso faço esse apelo:Abram os portões para a rua Conselheiro Franco!”

https://instagram.com/josearcanjodecarvalho?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

https://www.instagram.com/reel/C0L9UzYubJAWbMxP-yD3erpK5LG1LXPbEWHoKM0/?igshid=NTYzOWQzNmJjMA==