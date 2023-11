‘Bahia sem Fome’ agora é lei e Governo lança “Comida no Prato” para 20 mil famílias

O Governo do Estado sancionou, ontem,(28), a lei que criou o Programa Bahia sem Fome e anunciou diversas ações para impulsionar a produção de alimentos, o acesso à água e o combate à fome na Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural ( SDR). O evento aconteceu no Centro Social Urbano de Mussurunga, em Salvador.

Entre as ações, foi lançado o edital “Comida no Prato” de apoio às cozinhas comunitárias e solidárias para o fortalecimento da rede de equipamentos integrados para o combate à fome na Bahia, uma iniciativa inserida na estratégia do Programa Bahia sem Fome.

Com um investimento que ultrapassa os R$ 24 milhões, o Governo do Estado vai garantir, a partir do apoio a essas cozinhas, comida na mesa de mais de 20 mil famílias em todo o Estado.

O chamamento público se destina aos 17 municípios mais populosas do Estado (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Itabuna, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas, Barreiras, Ilhéus, Alagoinhas, Jequié, Porto Seguro, Simões Filho, Paulo Afonso, Eunápolis e Santo Antônio de Jesus) e estará disponível no site www.car.org.br a partir de hoje, quarta-feira (29/11).

Podem se inscrever organizações da sociedade civil com experiência mínima de dois anos no fornecimento de alimentos para pessoas em vulnerabilidade social.