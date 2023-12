Feiraguay é uma galeria de arte e história a céu aberto

O Feiraguay é um componente cultural e histórico muito importante no cotidiano de Feira de Santana, e agora tornou-se também uma galeria de arte e história a céu aberto, com um projeto coordenado por Luciano dos Anjos, que colocou nas colunas do entreposto imagens artisticas, produzidas por artistas locais, com figuras e símbolos do Município e da região.

Bule-Bule, Lucas da Feira, o pintor Raimundo de Oliveira, a Caixa D’Água do Tomba, são algumas das artes nas colunas do entreposto localizado aos fundos da igreja Matriz, num local o de foi a antiga estação ferroviária de Feira.