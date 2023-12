Cordelista Jurivaldo Alves recebe título e comenda na Câmara de Vereadores de Feira

O folheteiro cordelista propagandista cangaceirólogo e numismático Jurivaldo Alves recebeu nesta quinta-feira,14, na Câmara de Vereadores de Feira de Santana o título de ‘Cidadão Feirense’ e a Comenda Maria Quitéria, as mais altas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo do Município.

Jurivaldo estava acompanhado de dois filhos, uma filha e Neto, além de cordelista, repentistas, comunicadores e admiradores da figura popular que é o homenageado.

Natural de Baixa Grande, Jurivaldo está em Feira desde a década de 60 do século passado, onde conheceu o cordelista Antônio Alves da Silva de cujos folhetos se tornou vendedor na feira-livre do centro da Feira de Santana e outras cidades vizinhas.

O poeta Antônio Alves da Silva é o patrono do Dia Municipal do Cordelista aprovado pela Câmara mas nunca “devidamente comemorado”, reclamou Jurivaldo, pedindo mais atenção com essa data do calendário municipal.

O Violeiro Ceará apareceu com uma viola azul na Câmara de Vereadores de Feira de Santana para o título de Jurivaldo. Ceará é velho conhecido das noites feirenses.Da São Domingos à Fraga Maia, o verso do poeta é ouvido em bar, restaurante ou bodega.É um operario da rima. Amigo de longas datas, é frequentador assíduo do boxe de JURIVALDO no Mercado de Arte Popular.

As fotos são da Ascom/Câmara de Vereadores de Feira de Santana