Jerônimo em Aiquara, sua terra natal, completou 150 municípios visitados

Jerônimo Rodrigues esteve ontem (sábado) no município de Aiquara, sua terra natal, completando 150 cidades baianas visitadas pelo Governador da Bahia desde o começo de 2023.

“É uma alegria muito grande estar aqui, hoje, no lugar onde eu nasci. Passa um filme na minha cabeça ao voltar à minha terra para fechar o ciclo de 150 municípios. Revendo todos, independente de posição, situação. Foi uma aula de democracia”, comemorou.

A saúde integral foi destaque entre as entregas em Aiquara. A cidade ganhou equipamentos para a assistência do município, mas, também, obras de abastecimento e tratamento de água. Uma das localidades beneficiadas foi Bois (a seis quilômetros da sede), onde foi entregue um sistema de abastecimento de água, com investimento de R$ 200 mil, através da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), que atenderá 130 moradores.

Ele também anunciou a publicação de edital de licitação para recuperação e ampliação de mais um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, no distrito de Palmeirinha (a 17 quilômetros da zona urbana). Serão destinados R$ 342 mil pelo governo estadual para a execução das obras, que fazem parte do processo licitatório que prevê a implantação de 39 sistemas simplificados de abastecimento de água em 22 cidades.

Jerônimo também anunciou para Aiquara uma Unidade de Fabricação de Queijos em Container, no distrito de Palmeirinha. Na ocasião, foi autorizada a construção do equipamento, com laboratório acoplado, estrutura metálica e isopainel. A expectativa é de que possam ser processados mil litros de leite por dia. A unidade produtiva será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).