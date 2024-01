Capela histórica em Feira vai ganhar nova imagem de Nossa Senhora dos Remédios

Uma nova escultura da imagem de Nossa Senhora dos Remédios será brevemente entronizada na histórica capela, que traz o nome da Santa, localizada no centro antigo de Feira de Santana. A imagem está sendo produzida em Minas Gerais e é uma doação de um devoto feirense. Em um tamanho maior do que a existente no altar da Capela, a imagem é adequada para participar de procissão de Senhora Santana, Padroeira do Municipio, o que nunca aconteceu com a imagem original do templo, por ser de tamanho reduzido. No altar ela está sobre suportes para se tornar mais alta.

A capela dos Remédios é considerada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) como a mais antiga da cidade, sendo desconhecida, no entanto, a data exata de sua construção. A capela também é dedicada a São Benedito.