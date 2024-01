Folia de Reis é com Asa Filho na ‘Cidade da Cultura’

Sem festa este ano no povoado de São Vicente, a FOLIA DE REIS acontece, neste sábado à noite, 6, na “Cidade da Cultura”, espaço dirigido por Asa Filho, um dos integrantes do Reisado de Tiquaruçu.O Reisado do Tiquaruçu esmoreceu de vez, já vinha decaindo, e esse ano não vai ter. Estudantes do povoado queimaram uns gravetos nas ruas, gravaram um “vídeo de protesto” pela decisão da Prefeitura em não patrocinar a festa. A morte de Anísio Nascimento, em junho do ano passado, também desanimou bastante a organização do Reisado de Tiquaruçu para esse 2024. Anísio era figura de proa na brincadeira. O Reisado é tradição muito antiga daquela zona rural de Feira de Santana.

Relacionado