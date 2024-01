Prefeitura de Feira interdita obra de reforma no prédio da Câmara

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), interditou a obra de reforma do prédio da Câmara Municipal.

Na tarde desta quinta-feira (11), fiscais da SEDUR estiveram na Câmara Municipal para oficializar a entrega do Auto de Interdição. No entanto, funcionários que estavam no local não receberam o documento. O Auto de Infração foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município ainda na noite desta quinta-feira.

O argumento para a interdição é de que o imóvel se enquadra como Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) e por isso o prédio não pode sofrer nenhuma interferência sem a autorização do Poder Executivo. A Câmara alega que não se trata de uma “reforma” mas de “manutenção”.

Funcionários da Câmara chegaram a chamar a PM para impedir a lacração do imóvel.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano, Kátia Petillo, a Câmara foi notificada anteriormente quanto a necessidade de apresentar as informações necessárias para execução da obra.

“Esse tipo de intervenção pode descaracterizar o imóvel, que é Área de Proteção Cultural e Paisagística”, disse.

Kátia observa que nenhum pedido de autorização foi encaminhado à Prefeitura desde a etapas iniciais do processo.

Legalmente, segundo ela, o prédio não pode sofrer nenhuma interferência sem a autorização do Poder Executivo, que detém a posse do imóvel”, explicou.

