Parque do Saber com programação de férias; exibições de terça a sábado

O Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo está com uma programação especial de férias. A partir desta terça-feira (16) até o dia 31, sessões totalmente gratuitas vão fazer a alegria da garotada – sempre de terça a sábado, às 15h.

De acordo com Marcos Lima, diretor-presidente da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura, Egberto Tavares Costa, a programação é opção de lazer para as famílias, e abrange o público adulto ao infantil. Os filmes são surpresa e unem conhecimento e diversão.

O diretor de Difusão Científica do Parque do Saber, Basílio Fernandez, informa que os visitantes podem chegar com 30 minutos de antecedência. Vale destacar que não precisa de agendamento (exceto escolas).

O Museu é vinculado à Fundação Municipal Egberto Costa.