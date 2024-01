‘Quem é você na fila do pão?’, dia 26, em Feira, apresentação única

Após uma breve e empolgante temporada de janeiro na cidade de São Paulo, a hilária comédia “Quem é Você na Fila do Pão?” retorna em uma única apresentação em Feira de Santana, no Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim.

A icônica personagem Maria do Perpétuo Socorro, vívida por Pedro Adriano Lima, traz consigo uma enxurrada de experiências e situações durante o confinamento da pandemia. No palco, Socorro não só nos faz mergulhar em seu comportamento exagerado e momentos de pura lucidez, mas também nos convida a embarcar em suas histórias durante o carnaval e no pós-pandemia, ao lado de suas amigas inseparáveis a TECA e a DEUSA.

Irreverente e sem cerimônias, Socorro desvenda os mistérios do público, questionando e apontando quem é quem através de seus diálogos sugeridos. Além disso, ela não poderia deixar de criar um jogo divertido para testar o impacto baiano que o público se considera, explorando desde as gírias regionais até os clássicos da Axé Music.

Este espetáculo já arrancou gargalhadas e conquistou o público de Salvador ao longo do verão, assim como em outras cidades como Camaçari, Candeias, Vilas do Atlântico e Alagoinhas. A passagem pelo Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim promete trazer cenas inéditas, celebrando junto ao público o grandioso sucesso de bilheteria que essa comédia tem sido por onde passa.

Pedro Adriano Lima, renomado pelo seu talento desde os anos 90, assina não apenas a autoria, mas também a direção deste espetáculo que não apenas comemora seus 33 anos de carreira, mas é uma verdadeira celebração à vida. Após enfrentar uma grave internação por conta da Covid-19, o retorno triunfante do ator aos palcos está marcado para um espetáculo divertido, repleto de sátira e referências aos seus personagens icônicos do passado, como a inesquecível Minerva de “Graxeira, Graças a Deus” e a cativante Wanda de “Hoje Eu Não Tô Boa”.

É uma oportunidade única de se deliciar com esse espetáculo que conquistou multidões, com uma apresentação marcada para o dia 26 de janeiro, às 20h, no Teatro Amélio Amorim. Os ingressos variam de PROMOCIONAL R$ 30,00 a R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia), sendo a classificação indicativa para maiores de 14 anos. Essa é uma realização da Graxeiras Produções.