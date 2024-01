Projeto Fênix: detentos vão produzir tilápias no Presídio Regional de Feira

O projeto-piloto de piscicultura, chamado Projeto Fênix, foi lançado, hoje (24), no Complexo Prisional de Feira de Santana pelo Secretário Estadual de Administração Penitenciária, José Antônio Maia, e pelo presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória, juntamente com o Diretor do presídio, José Freitas Júnior.

O projeto tem como foco a qualificação dos presos.Inicialmente, 40 dos 1.735 detentos serão capacitados para produzir aproximadamente uma tonelada de tilápias a cada ciclo de 7 meses. A cada dia de trabalho, será correspondido a um dia de pena remido.

O projeto inclui uma unidade demonstrativa de piscicultura em sistema de recirculação de água integrado à produção de hortaliças e suinocultura já existentes no Complexo.

Além de proporcionar aos detentos uma atividade laboral, o Fênix vai contribuir para a redução da superlotação dos presídios e para a reintegração social pós-liberdade.

O vereador feirense Luiz da Feira, presente no lançamento elogiou a iniciativa. para os detentos, que terão uma ocupação e poderão empreender ao sair em liberdade.