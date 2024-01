Escola Albertino Carneiro é reativada no Tanque da Nação para 120 alunos

Depois de uma reforma completa para dar mais conforto e segurança aos estudantes, a Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Albertino Carneiro será entregue está quinta-feira à comunidade do bairro do Tanque da Nação, em Feira de Santana.O novo espaço vai atender a 120 estudantes de 4 e 5 anos.

A unidade escolar foi reativada para atender a demanda do bairro. Para isso, passou por uma pintura geral, colocação de piso de alta resistência, instalação de esquadrias de vidro com gradil, substituição de portas, reforma e ampliação do muro, construção de dois sanitários, construção de depósito de material de limpeza, requalificação da rede de esgoto, hidráulica e elétrica, construção de área de serviço, entre outros serviços.

A escola conta com três salas de aula, brinquedoteca, sala dos professores, secretaria, sanitários, DML, DMP, cozinha, dispensa, área de serviço e pátio coberto.

Albertino Carneiro – É professor, ex-padre, ativista social e humanitário, um dos fundadores da mais antiga organização não-governamental de Feira de Santana, o MOC, Movimento de Organização Comunitária, e do PT em Feira de Santana.