Ana da Maniçoba é referência gastronômica para o Torneio Internacional de Beach Tênis em Feira

Grandes nomes do cenário internacional estão em Feira no primeiro torneio internacional de beach tênis da história do estado da Bahia. O evento, o World Tour BT 200, começou terça-feira (23) e vai até amanhã , domingo (28), na Academia de Tênis Smash, no bairro SIM. A entrada é 1KG de alimento não perecível.

O torneio reúne atletas de diversos países, incluindo Brasil, Itália, Espanha e outros. Entre os participantes estão o atual campeão mundial, o italiano Mattia Spoto, e a campeã mundial pela Itália, Nicole Nobile.

O evento dará premiação de US$ 15 mil (cerca de R$ 74 mil) para a categoria profissional. A categoria amador terá premiação nacional pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Acompanhem o @programaplaybt a @janaarouca e o raynan.cestarolli que estão fazendo a cobertura do evento e já foram ao Mercado de Arte Popular(MAP), conhecer e experimentar a Maniçoba de Ana da Maniçoba e conversaram com seu filho Giovane Beirão.

Imagens de @josuefotos21