Vereadores negaram recursos para execução do Plano de Drenagem de Feira

O prefeito Colbert Filho (MDB) criou um Comitê de Crise para articular maneiras de amenizar os estragos causados pelas chuvas que atingiram o município na noite de sexta-feira e tarde de ontem (sábado ). O comitê de crise está mapeando os pontos de alagamento e avaliando as necessidades da população. Nesta segunda-feira o Comitê deve apresentar à população um plano de emergência em diversas áreas de atuação.

As chuvas torrenciais em Feira duraram cerca de 12 horas, provocaram alagamentos em diversos bairros e distritos da cidade. Segundo a Defesa Civil, na sexta-feira e madrugada de sábado foram registrados 120 milímetros de precipitação, quando a previsão era de 30 milímetros.

O superintendente municipal de Operações e Manutenção, João Vianey, observou que os principais problemas estão nas redes na macrodrenagem do município. O tema foi enfatizado também pelo secretário de Planejamento, Carlos Brito, que observou que os problemas crônicos da cidade relacionados ao escoamento de águas pluviais serão solucionados definitivamente com a execução do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Feira de Santana, concluído no final de 2022, mas não foi iniciada a sua implementação. A Prefeitura alega que não existem recursos orçamentários e os pedidos de autorização para realizar empréstimos destinados também à execução do PDMAP são negados pela Câmara de Vereadores

A reunião do Comitê de Crise contou com a participação dos superintendentes e secretários municipais Carlos Brito (Planejamento), Eli Ribeiro (Serviços Públicos), João Vianey (Operações e Manutenção), Eliene Cerqueira (Habitação), Cleudson Almeida (Trânsito), Fanael Ribeiro (Chefe de Gabinete do Prefeito) e Renata Maia (Comunicação Social)