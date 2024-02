Candomblé abre os caminhos para a expansão do Aeroporto da Feira

Se depender do Candomblé, Yansã e outros Orixá, a expansão do Aeroporto de Feira já pode começar.O Terreiro de Mãe Vera, na Estrada do Rosário, distrito de Jaíba, já não existe mais no meio do caminho da expansão. Mãe Vera desfez os santuários, barracão e outras construções, e partiu para sua devoção em outras terras. Segundo vizinhos, “para os lados de São Félix, Cachoeira “.

Em uma das construções já destelhadas, sem portas e janelas, se vê restos de azulejos dedicados a Yansã, lá na frente um grande alguidar e uma bilha, de barro, tridentes de Exu desenhado na parede. O terreiro está encostado ao muro do Aeroporto, de onde começa a expansão, para os lados e no comprimento da pista de pouso. É apenas uma área das que foram desapropriadas

Ao todo são mais de 300 hectares, toda essa área já está, oficialmente, desapropriada pelo Governo desde 2016. Governador Rui Costa assinou o decreto. De lá pra cá a história da expansão vem “bolando”. Mas, ao que parece, agora, recomeçou a andar. Nem todos os proprietários foram indenizados, embora haja valores em reais que foram depositados em juízo, pelo Governo da Bahia.

Os processos ainda continuam tramitando porque as posses foram emitidas em liminar. Existem pagamentos maiores que 400 mil reais, depende do valor e do tamanho dos terrenos, pois há terrenos que não foram desapropriados totalmente, mas sim uma parte

O caso de Mãe Vera, do Terreiro, é o único onde existe sentença:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido de desapropriação e declaro incorporado ao patrimônio público do expropriante a área descrita na exordial, pertencente à expropriada, VERA LÚCIA MOREIRA, devidamente qualificada nos autos, após o pagamento do preço da indenização, a ser depositado em conta bancária de titularidade da parte expropriada, com a incidência dos juros e correção monetária aferidos no período, encontrando-se os dados bancários devidamente informado no Id. 404838799.