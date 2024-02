Arborização na Marechal está dando certo mas precisa de cuidados

A arborização dos canteiros da Marechal está dando certo: a maioria das árvores plantadas está crescendo. Para isso tiveram o zelo e o cuidado de feirantes. Agora chegou a vez da Prefeitura de Feira de Santana: algumas já precisam de poda e proteção, além de adubação.

Há um outro problema futuro para as árvores (tem pau d’arco, pau-brasil, o que mais? Feira tem um inventário florestal urbano? ) que já é um problemão atual da Marechal e do centro antigo da Feira:a posteação nos canteiros centrais com uma fiação gigabyte, assustadora.

Há pelo menos 15 anos, (ou 20? ) que a Coelba e a Prefeitura, essa principalmente, falam sobre embutir a fiação de ruas centrais. Há poucos dias o assunto veio à tona. Apenas o assunto, nada concreto. Normal.