Setur estima que Carnaval movimentou R$ 6,6 bilhões na economia baiana

As estimativas da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) foram confirmadas, com o Carnaval da Bahia 2024 registrando resultados históricos. Cerca de três milhões de visitantes circularam em Salvador e quase 90 cidades do interior onde a festa aconteceu. A movimentação recorde injetou R$ 6,6 bilhões na economia.

A rede hoteleira teve ocupação ente 95% e 100%, enquanto o aeroporto da capital baiana recebeu 26% a mais de voos, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os principais polos emissores nacionais foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Buenos Aires (Argentina) liderou a emissão internacional, que incluiu a operação do voo fretado de Varsóvia (Polônia).

No porto de Salvador, atracaram três navios de cruzeiro, que trouxeram 18 mil foliões.