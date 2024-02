– Lá vem você com essa ladainha! A ladainha, ou litania, é aquela música maçante, repetitiva, que desafia a paciência e o silêncio onde repousam os mistérios da fé. A repetição na ladainha é portanto o exercício da fé que não costuma faiá. Não é bem assim, na prática, mas é verdade que a insistência, água mole em pedra dura, é a ante-sala do acontecimento. A qualquer hora, de tanto insistir, o Tropeiro e a Burra Madrinha, assim como a Praça, estarão mais valorizados, culturalmente, urbanisticamente, comercialmente.

Nao há como sonhar com melhora das vendas do Shopping Popular e Centro de Abastecimento sem uma radical intervenção no entorno, na avenida Canal e na Praça do Tropeiro e da Burra Madrinha. Não a radicalidade do concreto mas da inteligência, confortabilidade e funcionalidade.