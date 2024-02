Baio do Acordeon chega aos 80 anos com talento e simplicidade

Ele nasceu André Galdino dos Santos e ficou popularmente conhecido como Baio do Acordeon. Baio tornou-se uma lenda após ser descoberto por Luiz Gonzaga e ser presenteado com uma sanfona branca.

Alagoano de Água Branca, passou a morar em Miguel Calmon BA com 03 anos idade e aos 10 migrou para Feira de Santana BA.

Seu pai, tocador de fole, não o queria envolvido com música, tanto é que lhe rendeu uma surra. Mesmo assim, o menino aprendeu a tocar e até por um curto período acompanhou seu pai, que faleceu precocemente.

Na Princesa do Sertão, conheceu o Rei do Baião. Baio foi apresentado a Gonzaga por intermédio do radialista Chico Caipira e entusiasmado para vê-lo tocar, Luiz pediu para que o sanfoneiro lhe acompanhasse, agradando de tal forma ao ponto de render um presente, a tão sonhada sanfona branca e um convite para turnê.

Na década de 70, com a necessidade de inovar o Forró, mas sem perder a essência, Abdias Filho (Diretor Artístico da Gravadora CBS RJ), convidou o paraibano trombonista Jacinto Limeira para formar um conjunto com Baio, nascendo Os Bambas do Nordeste.

Jacinto Limeira e Os Bambas do Nordeste, grupo baiano, fundado em 1975, agregou o Trombone ao trio Sanfona – Zabumba – Triângulo. Originando o famoso Naipe de Metais no qual conhecemos atualmente. (IPHAN 2020)

Por seis anos Baio foi sanfoneiro da Caravana Pau de Sêbo (Gravadora CBS) percorrendo todo Brasil.

Com uma trajetória que tem rendido merecidas homenagens a este baluarte do autêntico Forró, o sanfoneiro Baio completa 80 anos de idade e 72 de profissão alegrando multidões com sua sanfona alegria, talento e simplicidade.