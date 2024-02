De Banzaê a Barcelona, cacique Jerônimo está em nova “missão internacional”

Depois de usar o cocar e balançar maracás, mais uma vez, no território indígena de Banzaê, próximo ao Rio São Francisco, o governador da Bahia embarcou pra Barcelona em mais uma “missão internacional”, a terceira desde que assumiu o governo, ano passado. Na interinidade, dessa vez, ficou o seu vice e pré candidato a prefeito de Salvador, o ex-vereador Geraldo Júnior, que segunda-feira já tem agenda de governador na capital: entrega 21 veículos tipo “rabecão” para a Polícia.

Banzaê tem cerca de 12 mil habitantes, 70% indígena, e uma prefeita do Partido dos Trabalhadores, Jailma Dantas, cuja administração foi contemplada com obras e recursos em diversos setores. Só na Aldeia Cajazeira e a comunidade Engenho Velho foram investidos R$ 547,3 mil para ampliação das unidades de extração de mel e de beneficiamento de produtos de abelha.

Em Barcelona, Jerônimo inicia a missão visitando um Hospital Clínico da cidade e uma agenda traçada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo secretário Angelo Almeida faz parte da comitiva do Governo baiano.

O hospital universitário é uma instituição de referência internacional, especializado no desenvolvimento de linhas terapêuticas e tratamentos inovadores de combate ao câncer. Além do governador, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Ângelo Almeida, e o superintendente de Atração e Desenvolvimento de Negócios da SDE, Paulo Guimarães, participam desta e de outras agendas.

A delegação baiana marcará presença no Mobile World Congress (MWC), um evento da indústria de tecnologia móvel e telecomunicações e conhecerá uma estação de abastecimento, com hidrogênio verde, de veículos do transporte metropolitano da cidade, além de um centro de referência em tecnologia de hidrogênio verde (CER-H2) da Universidade Politécnica da Catalunha, “visando parcerias tecnológicas e científicas”.

fotos:Joá Sousa/ Secom/Gov.BA