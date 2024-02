“Durmo líder e acordo líder”, a frase que marcou o Flu de Feira bicampeão baiano

Hoje (28) faria 100 anos Enádio da Costa Moraes, expoente representante e defensor do Fluminense de Feira junto à Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Na marcante conquista do bicampeonato de 1969 – quando o Touro do Sertão liderou a competição por pontos corridos do primeiro ao último jogo contra o Tricolor baiano – *Enádio eternizava no futebol do Estado o célebre bordão: “Durmo líder e acordo líder!”.*

A frase simbolizou o excelente desempenho do Tricolor feirense diante da enorme diferença de pontos para o segundo colocado quando se consagrou campeão antecipado no certame estadual.

Enádio Moraes ocupou cargos importantes no Touro do Sertão, a exemplo da vice-presidência. Na foto, ao lado da saudosa esposa Tieta Moraes.