MAC lança exposição coletiva FeminiNUS no próximo dia 7

O Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC) vai abrir na quinta-feira (7), às 19h, a exposição coletiva intitulada “FeminiNUS”, em celebração ao Dia da Mulher. A iniciativa é em parceria com o grupo Femini(nus) e tem o objetivo de destacar a produção feminina local e promover a representatividade das mulheres no mundo das artes.

A programação de abertura conta com intervenção de dança da artista Mary Figuerêdo. A exposição ficará disponível até o dia 14 de maio. As visitas ocorrem de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 13h às 17h. A entrada é totalmente gratuita.

A exposição reúne mais de 20 mulheres artistas de Feira de Santana e região, sendo elas: Cida Porto, Rosalice Gomes, Thially Lima, Maria Strudth, Nanja Brasileiro, Ana Reis, Bel Carneiro, Victória Nasck, Lyed Caldas, Marilene Brito, Candida Tomé, Elis Santos, Hortência, Fanny Glemarec, Laiane Nunes, Maristela Ribeiro, Graça Ramos, Joelma Morbeck, Thenize Rasslan, Simone Rasslan, Gal Meirelles e Amanda Nunes.

Haverá também um espaço para homenagear célebres artistas regionais, como: Miriam Abdon (in memoriam), Graça Ramos, Leonice Barbosa, Veroka, Lucely Guimarães e Sônia Cardoso.

A exposição tem curadoria de Simone Rasslan, Laiane Nunes e Emilly Reis, e com contribuições da diretora de Atividades Culturais, Georgia Pitombo, e das colaboradoras Ana Claudia, Irlen Pedreira e Thenize Rasslan. De acordo com as curadoras, as obras em exposição questionam o papel da mulher em diversas dimensões, incluindo gênero, classe e raça, e homenageiam a luta histórica das mulheres por direitos e liberdades

Arte: Divulgação