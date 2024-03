Semana Santa de Serrinha é uma das mais interessantes da Bahia

A Semana Santa em Serrinha promete muito com atividades religiosas, de cultura e lazer, a começar pela Procissão do Fogaréu, ato religioso, que será realizado dia 28 de março à noite pelas ruas da cidade até a colina da Santa, bairro localizado na área Oeste da cidade, a subida ao Morro Guarani, na sexta santa, e o Bacalhau da Barão, furdunço que chega ao ano 11 na rua Barão de Cotegipe onde ser apresentaram grupos musicais da Serra e há, corrida de saco, pau de sebo na praça Benedito Matos, queima de Judas e outras brincadeiras para as crianças.

A grade musical do Bacalhau da Barão ainda não foi divulgada e espera-se, que, neste 2024, o grupo de samba duro Filhos de Quelé se apresente bem como a Filarmônica 30 de JUnho. O Bacalhau conta com apoio institucional da Prefeitura e do comércio local e está se tornando o mais animado evento lúdico da Semana Santa em Serrinha, gratuito e em que todos podem participar, de quinta (28) a domingo (30).