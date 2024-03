Jerônimo anuncia Plano Urbanístico para os próximos 50 anos de Feira

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou durante reunião com empresários feirenses e o deputado federal Zé Neto (PT), em Salvador, a primeira etapa das obras de recuperação asfáltica das vias internas no Centro Industrial do Subaé (CIS) e a nova iluminação da BA-502, entre Feira de Santana e São Gonçalo.

O investimento, que contempla as principais avenidas do CIS, totaliza R$ 23 milhões, enquanto o da nova iluminação com extensão de 6 km é de R$ 4,3. Ambos constam no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (5).

Além das intervenções, Jerônimo anunciou também a criação do Conselho de Cooperação e Desenvolvimento do município, e o renomado arquiteto feirense Sidney Quintela para elaborar e liderar um plano urbanístico para os próximos 50 anos, em Feira.

“Nosso governador Jerônimo dá mais uma demonstração de comprometimento com nossa Princesa do Sertão ao autorizar a execução dessas importantes obras de infraestrutura, bem como a criação do Conselho de Cooperação e Desenvolvimento de Feira, com a participação efetiva dos setores produtivo e social da cidade, destacada na reunião pelo presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos. O primeiro encontro será no próximo dia 13 de março, às 9 horas, na UEFS. Parabenizá-lo também pela escolha acertada do arquiteto e urbanista feirense Sidney Quintela, um dos maiores urbanistas do Brasil, para fazer esse plano de mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento junto com a CONDER. É Feira unida, com muito diálogo e apoio decisivo do governador Jerônimo“, afirmou Zé Neto.

_Fotos: Fernando Venas_