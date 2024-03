Atleta do jiu-jitsu, Rodrigo Campos faz primeira luta de MMA nesta sexta-feira

Faixa preta, de terceiro grau, no Jiu-Jitsu, Rodrigo Campos começou na adolescência com sua paixão por essa luta, construindo uma história de lutas e vitórias nesse esporte do qual é professor. Graduado em Fisioterapia faz um trabalho social na Evolução Sport. Agora Rodrigo resolveu lutar MMA. O atleta sua estreia, enfrentando Léo Dantas, nesta sexta-feira ,8, às 19 horas, na Academia Life Artes Marciais, na Rua Alameda IPÊ,Prédio Mix Eventos,acima do restaurante Chalé Catarinense, em Feira de Santana.

