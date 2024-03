Circuito da Micareta é ampliado e o Esquenta acontece no dia 7 de abril

O secretário de Cultura, Jairo Carneiro Filho, apresentou ao público de forma preliminar, o mapa do circuito da Micareta 2024 com algumas novidades. Uma delas é a ampliação do circuito até a rua Castro Alves. E mais:

Reforço na iluminação pública

– Instalação de mais banheiros químicos ao longo da avenida.

– Espaço infantil na Micareta com brinquedos e shows exclusivos

– Criação de mais acessos para o folião ao longo da avenida

– Ampliação do circuito pranchão

– Nova praça de alimentação

– Reforço e ampliação do posto médico na avenida

Neste ano, o Esquenta Micareta acontecerá no dia 7 de abril na avenida Fraga Maia. A novidade é a ampliação do circuito até as proximidades da avenida Antônio Carlos Magalhães – um espaço a mais para o folião curtir a festa.

No domingo seguinte, dia 14, ocorrerá o Esquenta Micareta no distrito de Humildes.