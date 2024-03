Lavagem do Beco da Energia no dia 13 de abril

Márcio Punk era filho de prostituta. Isso explica, um pouco, a habilidade que teve em construir no Beco da Energia um movimento que reescreveu o lugar pelo viés da arte e cidadania. #obecoénosso abrandou os olhos da comunidade, sempre tão paranóica e cheia de modismos urbanos e despertou o Beco para muitos valores do contemporâneo.

Não só as meninas do Beco se integraram à ideia mas os feirantes que ocupam, há décadas, espaços na confluência do Beco da Energia com o Beco do Mocó. São eles agora que estão à frente do evento de rua que deve ocorrer no dia 13 de abril, a Lavagem do Beco da Energia. É tempo de Micareta.