Micareta de Feira 2024 tem coreografia própria e “jingle chiclete”

Uma coreografia própria com um jingle “bem chiclete”, foram apresentados hoje, pela secretária de Comunicação, Renata Maia, durante encontro do Governo Municipal com artistas e imprensa para apresentar as primeiras novidades da organização da Micareta 2024.

A coreografia do jingle foi gravada em diversos locais típicos de Feira de Santana,.com diversos dançarinos e dançarinas, estrelando também Daniel Levi, o menino feirense que “macetou” com Ivete no Carnaval de Salvador. A autoria da peça, apresentada por Renata, é da Ativa Publicidade.

8 x 8 – A apresentação foi feita no Gabinete do Prefeito, no Paço Maria Quitéria com a presença das oito atrações locais anunciadas pelo prefeito Colbert:

Roberto Kuelho,

Márcia Porto,

Dionorina,

Quixabeira da Matinha,

Djalma Ferreira,

Libú do Reggae,

Paulo Bindá e Pagode do Segredo.

As outras oito atrações anunciadas são: Thiago Aquino, Xanddy Harmonia, Timbalada, Solange Almeida, Psirico, Parangolé, Armandinho e Magary Lord.