Zonas rurais

BONFIM DE FEIRA – Há ruas de casario baixo, estreitas e curvas, no entorno dessa ampla e larga praça central, onde pontua a antiga e original igreja católica do antigo distrito de Feira de Santana. Nessa praça há velhas construções do tempo da opulência rural do arruado. Deterioradas, pálidas, mas com fachadas enfeitadas com arabescos e arte.

MATINHA – Essa é uma burra do Vaqueiro Beto tanger gado nelore pelo vale do Pojuca, do Jacu pra Matinha, Candeia Grossa, Candeal. Calçada de branco nas três pernas. Com ele é calma mas encoste você ali e tente montar nela. Nesse dia era domingo, lá no açougue de Lourenço. Ela não tem nome. Que nome você daria a ela?