Faz Cultura aprova projeto áudio visual sobre 100 anos do Casarão Fróes da Mota

O Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural (Faz Cultura ) aprovou um projeto áudio visual que vai marcar os 100 anos do Casarão Fróes da Mota, em Feira de Santana. A decisão, ocorrida em dezembro do ano passado, foi publicada na última edição (23/3) do Diário Oficial da Bahia.

Tombado pelo Patrimônio Histórico, o imóvel é administrado pela Fundação Senhor dos Passos que foi responsável pela sua restauração.

O autor da proposta é o videomaker Rey Bacelar e o valor aprovado foi de R$220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) que corresponde a 80% do total.