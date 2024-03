Piveton está nos vocais do novo álbum do Clube de Patifes

Uma das mais importantes referências do blues e do rock produzidos na Bahia, com quase 26 anos de história, o Clube de Patifes está prestes a apresentar ao público seu mais novo single – “Guia” – trabalho que marca a nova fase do grupo e compõe o álbum que será lançado este ano.

O título do disco (Macumba) e o estilo (candomblues) reafirma a proposta de “dar maior ênfase às raízes primordiais, a ancestralidade e a essência presentes na música preta”, explica Paulo de Tarso, fundador da banda.

No próximo dia 9 de abril o single estará disponível nas principais plataformas de streaming

O single também marca a estreia do cantor Piveton nos vocais do Clube de Patifes. O talentoso cantor e compositor Piveton, é um dos mais promissores nomes da produção musical contemporânea de Feira de Santana e região. Ele já fez parte de vários projetos como Navelha, Bando à Flor da Pele e Fuá Dengoso.

Foto: Guilherme Andriani