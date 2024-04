64 em Mossoró

Depois veio o ufanismo. Ame-o ou Deixe-o. As aulas de português, Colégio Diocesano, com dissertações sobre a Transamazônica, o Mobral, as fotos de terroristas nas portas de vidro do Hotel Esperança de volta do filme no Cine Cid. Mas a memória mais antiga vem da hora do almoço lá em casa, na São Vicente, abril de 64. A campainha toca e sou eu, fastioso e sem comida no prato, o caçula na mesa, sete anos, designado para ir abrir a porta. Abri a veneziana, vi, ouvi, e voltei para anunciar: “Papai, tem um soldado querendo falar com o Senhor”. Na verdade era um major, natural de “família tradicional ” da cidade, agente do golpe, Eider Mendes.

