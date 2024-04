Mostra “Ritmos nas Ruas” celebra a sintonia entre Cinema e Música em Santo Antônio de Jesus

Entre os dias 11 e 25 de maio, acontece, em Santo Antônio de Jesus, a primeira edição da Mostra Ritmo das Ruas, com exibições presenciais e ao ar livre, o evento promete envolver o público em uma atmosfera cinematográfica única e tem como objetivo fomentar a difusão de obras audiovisuais, que tem a música como elemento central.

Para Camila Camila, cineasta e idealizadora da mostra, a conexão entre cinema e música é uma fonte rica de inspiração e criatividade. Ainda sobre o evento, Camila afirma que: “Queremos proporcionar ao público uma experiência enriquecedora, onde possam aproveitar com produções que exploram a pluralidade cultural de nossa região“.

Danielle Almeida, jornalista e diretora de produção, destaca a diversidade de conteúdo que a mostra busca apresentar: “Estamos buscando obras de diferentes gêneros e formatos, desde filmes longa e curta-metragem e clipes musicais, proporcionando uma variedade de experiências para os espectadores”, ressalta.

As inscrições para participação na Mostra Ritmos das Ruas seguem abertas até o dia 20 de abril de 2024. Os produtores e cineastas interessados em submeter suas obras podem encontrar mais informações sobre as diretrizes de inscrição através do link: https://linktr.ee/ritmonasruas

Este projeto recebe apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo através do Edital Nº008/2023 – Audiovisual de Santo Antônio de Jesus por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude. Para mais informações e atualizações sobre a Mostra Ritmos das Ruas, acompanhe o Instagram @ritmonasruas

Serviço:

O que: 1ª Mostra Ritmos das Ruas

Quando: 11 a 25 de maio

Onde: Santo Antônio de Jesus -Bahia

Como: A primeira edição da Mostra Ritmos das Ruas, com exibições presenciais e ao ar livre, de filmes e clipes com tema central musical

Quanto: Gratuito