Salvador sedia I Encontro Ibero-Americano de Cultura a partir de quinta (11)

Com o objetivo de promover trocas de experiências e repensar o desenvolvimento da cultura regional, a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) promove o I Encontro Ibero-Americano de Cultura nos dias 11 e 12 de abril, em Salvador, após realização do evento no Museu de Arte do Rio (MAR), na capital fluminense, entre os dias 8 e 10 do mesmo mês. O Encontro antecede a Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Cultura, que será realizada em Quito, no Equador, ainda este ano.

Sob o tema “Cultura e desenvolvimento sustentável para a construção de uma agenda compartilhada”, o evento, que será realizado na Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio, também busca refletir sobre Indústrias Culturais e Criativas, Educação Cultural e Artística, Cultura e Desenvolvimento Sustentável e Diversidade Cultural.

“O I Encontro Ibero-americano de Cultura da OEI promoverá o diálogo com especialistas de 19 nacionalidades, que oferecem a oportunidade única de consolidar um trabalho que é coletivo. Congregar esses atores sem dúvida contribui para aquela que é a missão da OEI, onde concebemos a educação, a ciência e a cultura como ferramentas para o desenvolvimento humano e gerador de oportunidades”, afirma Raphael Callou, Diretor-Geral de Cultura da OEI.



A agenda do encontro inclui reuniões de trabalho e painéis com a participação de mais de 50 especialistas e autoridades culturais ibero-americanos, como Pedro Tourinho, Secretário de Cultura e Turismo de Salvador; João Jorge Rodrigues, Presidente da Fundação Palmares; Yeison García, Diretor do Centro Cultural “Espacio Afro” (Madri); Marcelo Campos, Curador-chefe do Museu de Arte do Rio; Katti Osorio, Presidente do ICOMOS Panamá; Jordi Tresserras, Diretor do Laboratório em Patrimônio e Turismo Cultural da Universidade de Barcelona e ex-presidente do ICOMOS Espanha; João Alegria, Secretário-Geral da Fundação Roberto Marinho; Marcus Faustini, ex-secretário de cultura do Rio de Janeiro e Gemma Carbó, Diretora do Museu da Vida Rural da Fundação Carulla e Presidenta da ConArte Internacional.

Durante os dois dias de programação, os presentes debatem sobre as oportunidades e os desafios que a região enfrenta na efetivação dos direitos culturais, buscando assegurar a participação da sociedade na vida cultural, além de compreender melhor os efeitos da tecnologia sobre o setor, entre outras questões.

O primeiro dia do evento será marcado por discussões sobre a cultura afrodescendente e o decolonialismo. O encontro será um espaço de debate para discutir práticas antirracistas e decoloniais nos espaços culturais, promovendo um amplo diálogo sobre como as comunidades e grupos minoritários podem influenciar e transformar as narrativas predominantes e conta com dois painéis: “Diversidade Cultural e Interculturalidade: Reimaginando a Cultura Ibero-Americana” e “A Gestão Cultural sob uma Perspectiva Afrodescendente”.

Já no segundo e último dia, o fórum abordará a contribuição do setor cultural ao desenvolvimento sustentável. Na oportunidade, será apresentada o Relatório “Biodiversidade e o direito de participar na vida cultural”; o painel “Cultura e sustentabilidade de forma transversal: desafios e práticas”, além de um diálogo aberto sobre “Cultura e impacto social”

Os fóruns são abertos ao público. Para participar, os interessados devem se inscrever antecipadamente por meio deste link. Confira a programação completa: https://oei.int/pt/escritorios/brasil/eventos/i-encuentro-iberoamericano-de-cultura

Serviço:

O que: I Encontro Ibero-Americano de Cultura.

Onde: Auditório da Casa das Histórias de Salvador, R. da Bélgica, 2 – Comércio, Salvador.

Quando: Nos dias 11 e 12 de Abril.

Quanto: Gratuito com inscrições prévias.

Sobre a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI)

Sob o lema “Fazemos a cooperação acontecer”, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, a primeira organização intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. Atualmente, conta com 23 Estados membros e 19 escritórios nacionais, além de sua Secretaria Geral em Madri.

Com mais de 650 projetos em andamento e mais de 400 acordos de cooperação ativos com entidades públicas, bancos multilaterais, universidades, organizações da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais, a OEI representa uma das maiores redes de cooperação da Ibero-América. Entre seus resultados, a organização contribuiu para a drástica redução do analfabetismo na Ibero-América, com uma média de mais de 12 milhões de beneficiários diretos nos últimos 5 anos.