Mapa-múndi com o Brasil no centro começa a ser vendido hoje: R$10 + frete

A partir de hoje,16, o mapa-múndi produzido pelo IBGE que tem o Brasil no centro do mundo está disponível para venda no formato A3 (42,0 x 29,7cm), pelo valor de R$ 10,00, acrescido do custo do frete.

Na semana passada, o IBGE divulgou o mapa-múndi em evento na Casa G20, no Rio de Janeiro. Devido ao grande sucesso desse lançamento, o IBGE vem recebendo pedidos e consultas sobre a disponibilidade do mapa. Para atender a essa demanda, o IBGE decidiu comercializar o mapa-múndi por meio de sua loja virtual.

O mapa-múndi tem a marcação dos países que compõem o G20 e dos que possuem representação diplomática brasileira, além de algumas informações básicas sobre o Brasil, como população, área, entre outros dados.

O IBGE pretende, posteriormente, oferecer esse mapa-múndi em outros tamanhos ampliados, como A0 (118,9 x 84,1cm) e A1 (84,1 x 59,4cm).

O mapa-múndi e o Atlas foram lançados em evento na Casa G20, na cidade do Rio de Janeiro, no último dia 9.