Projeto obriga empresas com mais de 100 empregados a criar espaço do ciclista

O Projeto de Lei 3557/23 determina que empresas com mais de 100 empregados criem o espaço do ciclista, em suas dependências, com infraestrutura física para apoiar o funcionário que utiliza bicicleta como meio de transporte para ir ao trabalho.

Segundo a proposta em análise na Câmara dos Deputados, essa infraestrutura deverá contar com banheiro, armários e bicicletários.

Segundo o autor da proposta, deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), a bicicleta une o útil ao agradável, já que, “além de ser um meio de transporte mais econômico e sem poluentes, ainda faz o corpo se movimentar”.

“Com a ampliação da rede de ciclovias nas grandes cidades brasileiras, a necessidade de se instalar bicicletários e vestiários nas organizações só vem aumentando”, acrescenta Gadêlha.

Tramitação -A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.