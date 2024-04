Chega a Feira o Cittamobi, o maior aplicativo de mobilidade urbana do Brasil

O Cittamobi, o maior aplicativo de mobilidade urbana do Brasil, agora está em operação em Feira de Santana. Com mais de 25 milhões de downloads e presença em mais de 330 cidades brasileiras, essa novidade foi apresentada ao prefeito Colbert Martins Filho na manhã de terça-feira (16). O diretor de relações institucionais do Cittamobi, Bruno Reis, detalhou o funcionamento da ferramenta para o gestor municipal e membros da equipe de governo.

O Cittamobi é conhecido nacionalmente por fornecer informações sobre horários de ônibus, rotas alternativas e alertas sobre desvios e interrupções. Além do aplicativo de navegação padrão, a empresa também introduziu o Cittamobi Acessibilidade em Feira de Santana, uma ferramenta inovadora projetada para garantir a segurança e a autonomia dos usuários com deficiência visual. Com recursos como compatibilidade com leitores de tela, ajuste de contraste, roteirização e pontos de referência personalizados, o aplicativo promove uma experiência inclusiva e autônoma.

Bruno Reis destacou que o Cittamobi Acessibilidade foi desenvolvido a partir da experiência vivenciada por Luiz Eduardo Porto, um engenheiro de software com deficiência visual. “O Cittamobi Acessibilidade não apenas oferece as funcionalidades padrão do Cittamobi, mas também inclui um sistema de GPS embutido e diversos modos operacionais, tornando possível seu uso em diversas situações, desde embarques e desembarques até deslocamentos pelas ruas com detecção de obstáculos”.

MICARETA O Cittamobi chega a Feira de Santana em um momento estratégico, coincidindo com a preparação para a tradicional Micareta da cidade. Bruno Reis explicou que o aplicativo já possui parcerias com diversas cidades turísticas do Brasil, oferecendo campanhas de combate ao assédio e outros serviços em colaboração com as prefeituras.

O prefeito Colbert Filho expressou sua aprovação às funcionalidades do aplicativo, destacando sua relevância para a mobilidade urbana da cidade. “As integrações na mobilidade urbana são importantes. E o uso de ferramentas tecnológicas e inteligentes agrega bastante e facilita a vida do cidadão”, comentou.

Sérgio Carneiro, secretário de Mobilidade Urbana, explicou quatro funções essenciais do Cittamobi para os cidadãos de Feira de Santana: visualização dos ônibus em tempo real, planejamento de rotas alternativas, botão de pânico para emergências e autonomia para pessoas com deficiência visual.