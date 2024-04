Daniela Mercury de volta à Micareta destaca importância da festa feirense

Quem conhece a música “Rapunzel” da cantora Daniela Mercury sabe bem que o amor de Julieta e Romeu é igualzinho ao dela por Feira de Santana. Rememorando grandes sucessos, a artista não escondeu a alegria de estar de volta à micareta de Feira de Santana. A última apresentação da cantora na festa aconteceu em 2019.

“A Micareta de Feira é uma tradição, uma festa transformadora, que tem revelado grandes talentos no Brasil e no mundo. No percurso relembrei tantas músicas, são tantas lembranças. Estava com saudade, estou feliz de estar aqui”, contou a artista.

Durante o trajeto, as músicas Rapunzel e Maimbe Danda contagiaram o público, que se dividiu entre alegria e nostalgia ao escutar músicas que marcaram gerações.

Daniela Mercury foi uma das atrações mais esperadas no primeiro dia de festa. Com 40 anos de carreira, a cantora baiana se destaca pela sua musicalidade, criatividade, capacidade de se reinventar e inovar. Junto às músicas, as famosas performances expressam e ampliam a importância da cultura e da paz.