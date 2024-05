Trabalhadores farão manifestação na praça da Matriz neste 1º de maio

Assim como em diversas cidades brasileiras, Feira de Santana terá manifestações no 1⁰ de Maio, data em que é celebrado, internacionalmente, o Dia do Trabalhador. A concentração do ato se dará na praça da Igreja Matriz, às 08h30, com o tema “Por um Brasil mais justo”.

Para o vereador Professor Ivamberg, além dos protestos, esta data possibilita a reflexão sobre pautas relacionadas a melhorias salariais, condições dignas de trabalho, equidade de gênero e outras demandas. Em meio às queixas de diversos servidores públicos do Município, que “diuturnamente expressam a insatisfação de suas categorias”, o vereador reforça a importância dessa reflexão para a identificação e combate aos “diversos problemas” enfrentados pelos trabalhadores feirenses.

No âmbito da educação, Ivamberg destaca o não pagamento do piso salarial dos professores e a ausência do vale alimentação para os profissionais da merenda das escolas da Rede Municipal. Na saúde, ele critica as condições de trabalho às quais os servidores do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) são submetidos. Ainda, menciona a falta de pagamento de médicos plantonistas da Micareta 2023 e a “sobrecarga” de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias: “Então, o Dia do Trabalhador servirá para refletirmos acerca desses problemas, principalmente porque vemos, todos os dias, reclamações de diversas categorias nesta Casa”.