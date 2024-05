Em junho tem segunda edição do ‘Forró Imprensado’ na Vila Gourmet

“Ponha lenha na fogueira/Acenda a sua emoção/Que a sanfona é nossa parceira/Vamos dançar a noite inteira/pois e noite de São João“.

Pois é, mais uma vez, os profissionais de Comunicação Social de Feira de Santana e convidados vão ativar o modo “Festa Junina”, para não ficarem de fora da vibe musical do 2° Forró Imprensado, que acontecerá no dia 14 de junho, a partir das 20 horas, no bar Bendito (Ville Gourmet), em Feira de Santana.

Esse encontro sociocultural entre profissionais da imprensa, políticos, empresários, artistas e outros atores sociais será abrilhantado pela banda Axeffona, os cantores Galeguinho SPA e Gil Marques (banda Skina), além de uma atração surpresa.

O evento é promovido pelo grupo Os Imprensados FSA, composto pelos comunicadores Sérgio Augusto, Jorge Teles, Clériston Bessa, Reginaldo Santos e Tania Rodrigues. O acesso ao espaço da festa será mediante pulseira, disponibilizada aos convidados pelos organizadores. A previsão é de que 500 pessoas prestigiem o 2° Forró Imprensado.