Colbert entrega duas escolas na Gabriela com os nomes da mãe e irmão dele

Nesta terça-feira, 7, o bairro Gabriela vai ganhar mais duas importantes unidades escolares que atenderão à educação infantil. As entregas do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisabeth Gomes Martins e da Escola Municipal de Educação Infantil Evaldo Gomes Martins beneficiarão mais de 300 famílias. É que, juntas, as unidades de ensino poderão atender até 380 crianças, de 2 a 5 anos de idade. Elizabeth e Evaldo eram a mãe e um irmão do prefeito de Feira.

O Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisabeth Gomes Martins, localizado na rua Tradição, será inaugurado às 9h. A unidade de ensino funcionará em tempo integral, atendendo a 180 crianças de 2 a 5 anos. O Cmei é uma unidade escolar construída do zero.

Com 1.318m² de área construída, a obra contempla 10 salas de aula e está dividida em dois blocos: o primeiro conta com secretaria, sala dos professores, direção, almoxarifado, sanitários masculino e feminino, lactário, cozinha, refeitório, 02 salas de aula, fraldário, solário, sanitário infantil adaptado, lavanderia, despensa e depósito de lixo. No segundo bloco estão distribuídas 08 salas de aula, 04 sanitários infantis, 04 solários, sala multiuso, 02 sanitários dos professores e depósito.

Às 10h, é a vez da Escola Municipal de Educação Infantil Evaldo Gomes Martins, localizada na rua Bravo, que tem capacidade para 200 matrículas de crianças de 4 e 5 anos de idade. Esta também é uma nova construção e contempla 05 salas de aula, brinquedoteca, área para parque infantil, pátio coberto e pátio descoberto, refeitório, sala dos professores, despensa para material de limpeza, despensa para material pedagógico, cantina, cozinha e despensa. .