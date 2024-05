Jhônatas lembra na Câmara de Vereadores a cassação de Chico Pinto há 60 anos

O vereador feirense, do PSOL, Jhonatas Monteiro registrou, em pronunciamento na Câmara de Vereadores, a cassação do prefeito Chico Pinto ocorrida ha 60 anos, quando da implantação da Ditadura Militar no país. O vereador também falou sobre o ato simbólico feito pela Câmara,há 10 anos, quando lhe foi restituído o cargo.

Pinto foi destituído do cargo e no seu lugar assumiu o então presidente da Câmara, Joselito Amorim, numa manobra legislativa coordenada pelos militares.

Em 2014, quando a Câmara praticou essa ‘reparação’, os movimentos de esquerda também tentaram retirar o nome do interventor Joselito Amorim do Ginásio Municipal que foi criado por Pinto, porém, inaugurado por Amorim.