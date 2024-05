Radialista Aristides Oliveira na estreia do “Onde Anda Você ?”, na Princesa FM

O radialista Aristides Oliveira, 78 anos, foi o entrevistado na estreia do novo quadro do programa Bom dia, Feira, na Rádio Princesa FM, o “Onde Anda Você?”, coordenado pelo fotojornalista Reginaldo Tracajá.

Aristides tem uma longa e famosa carreira no rádio na Bahia. Trabalhou em diversas emissoras e emprestou a sua voz e comunicação em diversos aspectos da vida de Feira de Santana. Foi secretário de Comunicação de Feira.

“No momento estou fora do rádio, por opção, e ando por aqui mesmo, por Feira de Santana, minha terra natal“

A conversa se estendeu por diversos assuntos, como família, pessoas e o radicalismo de ontem e de hoje, pontuada pelo ancoro do programa o experiente radialista e advogado Dilson Barbosa que revelou ser dois anos mais novo do que o entrevistado, e a equipe do Bom Dia, Feira.