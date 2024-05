“As águas das enchentes do Sul chegaram aos olhos do Nordeste”

Ha 41 anos, quando as águas também afligiram a população dos estados do Sul do Brasil – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul – uma peça publicitária traduziu todo o sentimento e solidariedade nordestina aos “irmãos do Sul”. Produzida pela agência VMA, do então casal de publicitários, Vivaldo Lima e Maria Amelia, o cartaz ganhou o espaço público e o carinho de Feira de Santana que, através da Rádio Nordeste FM mobilizou-se para ajudar os flagelados das enchentes. A VMA notabilizou-se nos meios publicitários do país pela criatividade e “oportunismo mercadológico”, chegando a ganhar prêmios em certames nacionais desse segmento.

