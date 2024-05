Bembé do Mercado começa hoje em Santo Amaro da Purificação

O “Bembé do Mercado” é uma manifestação cultural que teve início em 1889, por meio do babalorixá João de Obá, no município baiano de Santo Amaro (a 50km de Feira de Santana), como uma homenagem aos orixás em celebração ao fim da escravidão. Hoje a Associação Beneficente Bembé do Mercado é a organização de direito privado que reúne aproximadamente 65 terreiros de candomblé, com a finalidade de preservar os ritos e preceitos presente do evento. A festa foi reconhecida como Patrimônio Imaterial do Município de Santo Amaro (2010) Estado (2012) e Patrimônio Cultural Nacional (2019).

Antes de chegar à Festa no Largo do Mercado de Santo Amaro, os terreiros participantes da celebração têm uma preparação com rituais sigilosos de religiões de matriz africana. Já na rua, o Povo de Santo se reúne em um cercado fechado e é acompanhado pela população da cidade e visitantes que observam o maior candomblé a céu aberto do mundo. A comemoração vai até o dia 19.

O babalorixá José Raimundo Lima Chaves, conhecido como Pai Pote, que também é presidente da Associação Bembé do Mercado, destaca a importância das atividades, principalmente as educativas que ocorrerão durante a celebração:

“Estamos realizando uma intervenção significativa, unindo esforços para além da celebração e visando também iniciativas educativas envolvendo crianças, adultos e idosos de Santo Amaro. Serão promovidas conversas sobre racismo e reconstrução do patrimônio cultural, além de oferecer cursos profissionalizantes em áreas como corte e costura, audiovisual e culinária afro, todos relacionados à cultura popular. Nós, defensores do ‘Bembé’, estamos extremamente felizes com o crescimento e união que estão ocorrendo em prol da celebração”.

Foto: Fernando Barbosa/IPAC