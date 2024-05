Ministra Margareth Menezes vem abrir o 1° Festival Nacional de Artesanato na Bahia

Guardiãs e guardiões das tradições culturais e dos saberes ancestrais que dedicam a vida à produção e à preservação da arte popular e do artesanato, 21 mestras e mestres artesãos são destaque no 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba), que acontece de sexta-feira a domingo (17 a 19 de maio), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A entrada do evento será gratuita, mediante inscrição no Sympla, com expectativa de 3.500 visitantes por dia. A ministra da cultura Margareth Meneses estará presente na abertura do festival, na sexta (17).

O Espaço Mestras e Mestres ocupará o nível 7 da Arena Fonte Festival e contará com a presença de 21 artesãs e artesãos renomados da Bahia. Eles são reconhecidos pelo importante legado no oficio artesanal, não somente pela destreza técnica e maestria dos seus trabalhos, mas, também, pela capacidade de transmitir seus saberes e fazeres para as futuras gerações, sendo mediadores entre o passado e o presente.

As mestras e mestres virão de diferentes rotas do artesanato da Bahia e irão comercializar seus produtos exclusivos para o público visitante do evento.

O 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA) e das Secretarias da Cultura (Secult), do Turismo (Setur) e de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi). O evento tem o patrocínio do Sebra e correalização da Pau Viola Entretenimento e da Associação Fábrica Cultural.

A entrada é gratuita e os servidores públicos do estado terão descontos entre 5% a 15% nas compras de produtos

Programação artística

17/05 – Mariene de Castro e Autorais

18/05 – Paulinho da Viola, Sambaiana e stand up com o influencer Matheus Buente

19/05 – Jau e convidados